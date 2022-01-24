 البنك المركزي الروسي يعلق شراء العملة الأجنبية بسبب ضعف الروبل - بوابة الشروق
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البنك المركزي الروسي يعلق شراء العملة الأجنبية بسبب ضعف الروبل

د ب ا
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 8:27 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 8:27 م

قرر البنك المركزي الروسي "بنك روسيا" تعليق شراء العملة الاجنبية الاستراتيجية في الوقت الحالي في ضوء ضعف الروبل والتوترات بشأن أوكرانيا.

وأعلن البنك المركزي اليوم الاثنين وقف عمليات شراء العملة إلى أجل غير مسمى.

وقال بيان إن هذا التعليق يستهدف مواجهة "التقلبات في الأسواق المالية".

وأوضح أن استئناف عمليات الشراء سيعتمد على أوضاع السوق.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ضعف العملة الروسية بسبب الأزمة على الحدود الأوكرانية، حيث تحشد روسيا مزيدا من القوات. وهناك مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

وهبط الروبل أمام الدولار اليوم الاثنين إلى أقل مستوى له خلال أكثر من عام.

 


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