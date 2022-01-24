بروكسل: اعتقال 11 شخصا بعد مظاهرات ضد قواعد كورونا

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أعلنت الشرطة البلجيكية اليوم الاثنين احتجاز 239 شخصا في أعقاب أحداث شغب وقعت خلال مظاهرة ضد القواعد الرامية إلى احتواء فيروس كورونا في بروكسل، وتم اعتقال 11 منهم.

ومن المتوقع أن يمثل المعتقلون للمحاكمة بتهم تشمل حيازة أسلحة والتمرد على قوات إنفاذ القانون والنظام.

وذكرت الشرطة أن نحو 50 ألف شخص تجمعوا في وسط بروكسل يوم الأحد للاحتجاج على الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وحمل المتظاهرون لافتات تظهر معارضتهم للقاحات ضد فيروس كورونا، والمطالبة "بحماية" الأطفال.

وذكرت وكالة أنباء بيلجا أن بعض الاشتباكات اندلعت في الحي الأوروبي بالمدينة مع تقدم المسيرة. وألقى المتظاهرون أشياء على الشرطة وخربوا بعض المباني بما في ذلك مقر جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، مما دفع السلطات إلى الرد بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضافت الشرطة أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة 15 شخصا.