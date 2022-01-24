فرع بنك التشييد الصيني يجري تعاملات مصرفية مع بريطانيا بقيمة 10 تريليونات دولار خلال 7 سنوات

رغم تدهور العلاقات السياسية بين بريطانيا والصين أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين أن نشاط فرع بنك التشييد الصيني في حي المال بالعاصمة البريطانية "سيتي أوف لندن" يشير إلى قوة العلاقات المصرفية.

وبحسب بيانات البنك الوحيد المسموح له بتسوية التعاملات المالية بين الصين وبريطانيا بالعملة الصينية فإنه أدار معاملات مالية بين الجانبين بقيمة حوالي 64 تريليون يوان صيني (10 تريليونات دولار) منذ 2014 وهو أكبر نشاط مصرفي عابر للحدود للبنوك الصينية خارج آسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يانج أيمين الذي يدير فرع البنك الصيني في لندن منذ 2018 إن البنك يستهدف نمو معاملاته في بريطانيا بأكثر من 10% سنويا خلال العام الحالي بعد نموها خلال العام الماضي بنسبة 18% إلى 9ر11 تريليون وون. كما يتوقع إيمين نمو نشاط شركات الخدمات الصينية المسجلة في لندن حاليا.

وأضاف أن لندن يمكن تعيد السيناريو الذي سارت فيه هونج كونج من قبل بالنسبة للعلاقات المالية والمصرفية مع الصين، مشيرا إلى اتفاق التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن للأوراق المالية والذي يسمح للشركات الصينية بالتسجيل في بورصة لندن والعكس بالعكس، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أيضا أمام تداول السندات الصينية في السوق البريطانية والسندات البريطانية في السوق الصينية أيضا.

يذكر أن بنك التشييد الصيني وهو ثاني أكبر بنك في الصين يقدم خدمات التسوية والمقاصة أيضا لأربع شركات صينية مسجلة في بورصة لندن منهاـ هواتاي سيكيوريتز و تشاينا باسيفيك إنشورانس جروب.

وأعرب يانج عن أمله في تسجيل المزيد من الشركات الصينية في البورصة البريطانية، لكنه أشار إلى توافر خيارات أخرى أمام الشركات، بعد قرار السلطات الصينية توسيع نطاق برنامج الإدراج المتبادل للأسهم ليشمل بورصات ألمانيا وسويسرا.