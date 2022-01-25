ميدو: «معندناش بعشرة جنيه عدل» في الكرة الأفريقية!

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك، أن منتخب جزر القمر تعرض للظلم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، باللعب في ظروف قهرية أمام مضيف البطولة منتخب الكاميرون.

ولعب منتخب جزر القمر بنقص في قائمته، حيث اضطر للاعتماد على مدافع أيسر كحارس مرمى، لإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا قبل المباراة، من بينهم ثلاثي حراس المرمى.

وقال ميدو في تصريحات "تلفزيونية": "دائما أقول إن أفريقيا مفيهاش بعشرة جنيه عدل!".

وتابع نجم الزمالك السابق: "ماذا لو كان قد حدث الأمر مع منتخب كبير، وليس جزر القمر؟.. ماذا لو حدث العكس وإصابات حراسة المرمى كانت في الكاميرون؟.. هل كانت اللجنة المنظمة ستُجبر السنغال او كوت ديفوار أو تونس أو مصر أو المغرب على اللعب بدون حارس؟!".

وأضاف: "أعتقد أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي كانوا سيعقدون اجتماعا طارئا للخروج بقرار يصب في مصلحة ذلك المنتخب المنقوص.. لكننا في أفريقيا".