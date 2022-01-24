استمرار غلق ميناء البرلس في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

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شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، هبوب رياح على المناطق الساحلية للمحافظة مصحوبة بسحب ممطرة؛ نتج عنها هطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية للمحافظة المطلة على البحر المتوسط.

كما شهدت باقي مدن المحافظة أمطار مابين متوسطة وخفيفة، وهو ما نتج عنها استمرار غلق ميناء وبوغاز البرلس أمام حركة الصيد والملاحة، وذلك نتيجة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية وخطورته على حياة الصيادين والسفن.

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين بالمحافظة بتوخي الحذر أثناء عمليات الصيد؛ نظرا لخطورة الأمواج على السفن ومراكب الصيد.

وفي اتجاة آخر، قام السيد عبدالستار رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، بقيادة حملات رفع مخلفات مياه الأمطار إثر سقوط الأمطار ورفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

وقام مع نواب مجلس المدينة ورؤساء القرى والوحدات المحلية وبالتنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعينة بإزالة مياه الأمطار من الشوارع، وتصريفها بشبكات الصرف الصحي وفقا لخطة العمل لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول بنطاق مركز ومدينة دسوق.