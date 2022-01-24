أستراليا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة

سجلت أستراليا 40 ألفًا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و239 ألفا و310 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 58 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 3161 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية "تي جي إيه" وافقت الخميس الماضي للمرة الأولى على أول علاجين عن طريق الفم لفيروس كوفيد-19، من شأنهما أن يساعدا في معالجة نقص الإمدادات من العلاجات الأخرى للمرض.

وأجازت الهيئة استخدام عقاري "باكسلوفيد" و"لاجفريو"، المعروف كذلك باسم "مولنوبيرافير"، وقد وافقت عليهما "مؤقتا"، مما يعني أنه يمكن استخدامها من جانب المتخصصين الصحيين في ظروف محدودة ولكن يجب على الشركات المصنعة تقديم بيانات إضافية إذا استخدمت الأدوية على نطاق أوسع، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة الأسترالية.