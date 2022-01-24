قيود أكثر صرامة تدخل حيز التفيذ على غير المطعمين ضد كوفيد-19 في فرنسا

دخلت قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ اليوم الاثنين على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 في فرنسا، وسط زيادة متسارعة في معدل الاصابات.

ولم يعد بإمكان الأشخاص غير المطعمين ارتياد المطاعم والحانات والمعاهد الثقافية أو حضور الأحداث الرياضية أو ركوب القطارات لمسافات بعيدة.

وتاتي تلك الخطوة مع إدخال فرنسا الجواز الصحي حيث سيتوجب على حامليه إظهاره كدليل على تلقيهم التطعيم او تعافيهم من الإصابة من اجل المشاركة في الحياة العامة، ولم يعد كافيا تقديم نتيجة فحص سلبية ضد فيروس كورونا.

ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد اعداد المصابين.

وسجلت فرنسا مؤخرا 3300 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام.

وقال مسؤولون أنه تم تسجيل 390 ألف حالة إصابة جديدة يوم السبت.