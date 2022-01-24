الإمارات تتسلم رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة لمنظمة الألكسو

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تسلمت دولة الإمارات اليوم الاثنين، رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وذلك بعد تصويت الدول العربية بالإجماع على القرار.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم سلمى الدرمكي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات: "سنعمل من خلال اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ على إطلاق مبادرات ومشروعات لدعم النهضة الثقافية".

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، إن اختيار الإمارات لرئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية، يأتي تتويجا لمكانتها الريادية وإنجازاتها الثقافية خلال السنوات الماضية على المستويين المحلي والعالمي، وتأكيدا على قدرتها على بناء جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء العرب.

وأشارت إلى أن الإمارات تتمتع بعلاقات ثقافية واسعة مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، ويبرز تأثير مشروعها الثقافي الهادف إلى الارتقاء بالوعي وبناء الإنسان.