انضم حسام البدري، المدير الفني السابق، لمنتخب مصر، دائرة المدربين المرشحين، لتولي القيادة الفنية لمنتخب غانا، الذي ودع في مفاجأة كبرى من دور المجموعات، منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون، حتى 6 من شهر فبراير الجاري.

موقع (غانا ويب) أشار في تقرير خاص اليوم الإثنين، أن حسام البدري يتواجد ضمن قائمة من المدربين، مرشحة لقيادة غانا، استعدادا لخوض غمار المباراتين الفاصلتين المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأسفرت المرحلة النهائية المؤهلة لمونديال 2022، وقوع غانا في مواجهة نارية أمام منتخب نيجيريا، والذي ودع أمس الأحد، منافسات أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام تونس 1-0، ضمن الدور ثمن النهائي للكان.

الاتحاد الغاني لكرة القدم، كان قد أعلن إقالة المدير الفني ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب غانا، بعد خيبة الخروج من أمم إفريقيا.