سفير الفاتيكان بمصر يلتقي قيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف في الأقصر

التقى السفير نيقولاي هنري، سفير دولة الفاتيكان بمصر، قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بحضور الشيخ محمد الرملي، الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية، الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.

جاء اللقاء تجسيدًا لروح الأخوة وقبول الآخر ودعم قيم المواطنة والتسامح المبنية على الحوار والحب والود السائد والإحترام المتبادل بين الأديان.

وخلال اللقاء أكد سفير دولة الفاتيكان بمصر أن زيارته لمحافظة الأقصر تأتي للتعرف على المحافظة وأهلها ومن ثم دعم وتنشيط السياحة بها وأيضاَ إحياء التراث القبطي والإسلامي من خلال جولة سياحية للأماكن والمزارات القبطية بمختلف مدن المحافظة كالأديرة والكنائس.