«سبايدر مان» يتصدر شباك التذاكر بالولايات المتحدة في أسبوعه السادس

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استعاد فيلم "سبايدر مان: نو واي هوم" المركز الأول في شباك التذاكر بالولايات المتحدة في الأسبوع السادس من عرضه، وهو تطور نادر يعكس شعبية الفيلم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحقق الفيلم ما يقدر بنحو 1ر14 مليون دولار من مبيعات التذاكر المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لشركة "كوم سكور".

وجاء فيلم الرعب "سكريم" في المركز الثاني بـ 4ر12 مليون دولار.

وفي المركزين التاليين حل فيلما "ريديمينج لاف" و "ذا كينجز دوتر" بإيرادت بلغت 7ر3 مليون دولار و750 ألف دولار، وفقا لـ "كوم سكور".

ولم يكن أي من الفيلمين موجها إلى الشباب، وهي فئة سكانية رئيسية قادت نجاح فيلمي "سبايدر مان" و"سكريم".