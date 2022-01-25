كشف الفنان يحيي الفخراني عن تفاصيل رفضه لمشاركته بفيلم «المصير»، إخراج يوسف شاهين، لافتًا إلى أن خالد يوسف هو من رشحه حينها إلى دور البطولة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أنه تقابل مع يوسف شاهين وكان لديه اعتراض على الحوار في السيناريو، مضيفًا: «لأول مرة يوسف شاهين يوافق على تغيير الحوار في السيناريو كنت حاسس أنه مش لايق».

واستكمل، أنه بعد موافقته على تجسيد البطولة في فيلم المصير، إلا أنه رفضها بعد ذلك بسبب موقف جمعه مع المخرج يوسف شاهين، متابعًا: «قالي أجرك هينزل طالما اسمك اتحط أول واحد على القفيش، الموضوع مش فلوس بس حسيت أنه بيخلف وعده».

وأضاف، أن من ضمن الأعمال التي رفضها مسلسل «أبيض في أبيض»، بسبب تشابه الشخصية مع العمل السابق الذي قدمه، متابعًا أنه أعجب بشخصية مسلسل «لا» بسبب اختلافها وعدم تجسيده لمثل هذه الشخصية من قبل.

وأوضح، أن أقرب الشخصيات في الوسط الفني له حاليًا هو الفنان نبيل الحلفاوي، لافتًا إلى أنه قد جمعه موقف مع الفنان أحمد زكي بسبب تحكيمه في مسابقه واختياره للفنان محمود حميدة.