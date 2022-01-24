لاتفيا: فيروس كورونا ينتشر بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين

أعلنت لاتفيا، أن فيروس كورونا المستجد، ينتشر بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين على مستوى البلاد ولا سيما بالمدارس.

وقال عالم الأوبئة يوريجس بيريفوشيكوف، في إحاطة اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء ليتل اللاتفية، إنه على الرغم من حدوث انتشار في جميع الفئات العمرية، إلا أنه الأسرع بين الشباب.

وأضاف أن حوالي 15% من جميع حالات الأسبوع الماضي كانت مرتبطة بفحص المؤسسات التعليمية، وجاءت 9% من مجموعات الاختبار إيجابية، ما يعني أن حوالي واحد من كل عشرة مجموعات من التلاميذ مصاب بالفيروس، مشيرًا إلى أن عدد الحالات سوف يستمر في الزيادة وقد يتضاعف العدد مرة أخرى هذا الأسبوع.

وكانت الوكالة قد ذكرت أمس أنه خلال الأسبوع الماضي فإن 42% من جميع حالات كورونا المكتشفة كانت بين الأطفال والمراهقين حيث تم تسجيل 3908 حالات في الأطفال حتى سن 9 سنوات، في حين تم تسجيل 6795 حالة في سن 10 إلى 19 عامًا.