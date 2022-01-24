وجد رجل نفسه في موقع صعب، بعد أن اضطر لخوض مواجهة غير متكافئة مع دب أسود مخيف كاد أن يفتك بكلبه الصغير، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "والتر هيكوكس" تعرض للعض والخدش أثناء قتاله المفترس القاتل في منزله في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا ليلة الأربعاء.

تُظهر لقطات كاميرا المراقبة، هيكوكس، وهو يقفز لدفع الدب الأسود للخارج، بعد أن اقتحم شرفة منزله بقصد التهام كلب ألماني يبلغ من العمر 12 عاما، حوالي الساعة 7:30 مساء.

ثم قام هيكوكس بسحب مقعد لسد الفتحة ومنع الدب من الوصول إلى زوجته كيري روبينو هيكوكس، و3 كلاب أخرى داخل المنزل.

في الفيديو، يمكن سماع الرجل وهو يصرخ: "كيري يا إلهي، لقد هوجمت من قبل دب".

ولاحقا قال هيكوكس لشبكة WFTV 9: "لم يخطر ببالي الكثير في تلك اللحظات، بخلاف ما كان سيحدث إذا مر وتمكن من الدخول إلى المنزل حيث كانت بقية كلابي وزوجتي".

من جانبها، قالت كيري إن الدب قفز على ما يبدو على الشرفة لمهاجمة الكلب بيبر، وأضافت: "اعتقد زوجي أنه كلب الجيران وذهب ليصفعه على وجهه".

ونشرت الزوجة على مواقع التواصل صورا لجروح على جسد زوجها، نتيحة المواجهة القاسية، بما في ذلك آثار مخالب وأسنان الدب على ظهره وذراعيه، لافتة إلى أنه "اضطر لتلقي حقن داء الكلب.. لحسن الحظ لم يصب أي من الكلاب في الهجوم".

بعد الهجوم، نصبت السلطات المحلية مصيدة للدببة، وأخبر هيكوكس المحاورين أنه يخطط أيضا لوضع باب مناسب على شرفته.

وأكدت شرطة دايتونا بيتش، أن هذا هو ثاني هجوم لدب في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت امرأة لهجوم من قبل دب في وقت سابق من الأسبوع الماضي أثناء خروجها في نزهة مع كلب، وتم نقلها إلى المستشفى لتتعافى من إصابات في وجهها ورأسها بعد الهجوم.