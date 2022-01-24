دبي تكشف عن أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي بالعالم

كشفت دبي اليوم الاثنين، عن أكبر حافلة للإسعاف البري والجبلي في العالم، حيث تضم الحافلة أربعة أسرة أوتوماتيكية الحركة لإنقاذ أربع حالات حرجة في الوقت نفسه، وتتسع إجمالا لسبعة مصابين.



وعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الحافلة خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الإمارات.



وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن "الحافلة رباعية الدفع، وتعد الأولى من نوعها في العالم لما تتميز به من مواصفات تمكنها من الوصول لمناطق وعرة في الصحراء والجبال لإنقاذ المصابين من هواة الرياضات الصحراوية والمخيمين".



وأضاف بن دراي للصحفيين: "تم تصنيع حافلة الإسعاف محليا بالتعاون بمواد صديقة للبيئة ومضادة للصدأ وتمنع تكون البكتيريا، وروعي في التصميم أن تكون سهلة التنظيف والتعقيم، إضافة لعملها بنظام الطاقة الشمسية المستخدم لشحن المعدات الطبية".



وأوضح مدير مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنه تم تزويد الحافلة بنظام كهربائي ذكي يشخص الأعطال تلقائيا في حال حدوثها. كما أنها مزودة بشبكة إنترنت لاسلكية متاحة للطاقم الطبي لإرسال بيانات المصاب للمستشفى وغرفة العمليات، و مزودة بكاميرات مراقبة موصولة مباشرة بمركز التحكم لضمان الجودة العالية في تقديم الخدمة.



وتابع بن دراي قائلا: لقد "روعي أن تكون الإنارة الداخلية قابلة للتحكم بما يتناسب مع حالة المريض، ونظرا لكونها مخصصة للمهمات البرية تم تزويدها بنظام تكييف قوي وفعال يتناسب مع الظروف المناخية الحارة ويوفر جوا داخليا باردا ومريحا".



وأشار بن دراي إلى ان الحافلة مزودة بمصعد هيدروليكي يستوعب حمولة تصل إلى 500 كيلو جرام يعمل على رفع النقالة بطريقة تمنع حدوث الأخطاء البشرية لتسهيل عملية إدخال آمنة للمصابين.