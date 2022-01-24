إيران تشجب اضراب سجينين سابقين ونشطاء عن الطعام

ءأكدت طهران اليوم الاثنين أن إضراب السجينين الأمريكيين السابقين في إيران ونشطاء إيرانيين عن الطعام ما هو إلا "استعراض سياسي الدوافع" لا صلة له بمفاوضات فيينا النووية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأن مطالب منظمي الإضراب عن الطعام الداعية إلى الإفراج عن السجناء الغربيين المحتجزين في إيران منذ أمد بعيد لا يمكن قبولها كشرط لإبرام اتفاق لحل النزاع النووي.

وأوضح خطيب زاده اليوم الاثنين أن المفاوضات الجارية في فيينا حاليا معقدة بما يكفي وأنه لا ينبغي تعقيدها أكثر من ذلك.

وأعلن المواطنان الأمريكيان باري روزين ونزار زكا، وهما سجينان سابقان لدى النظام الإيراني، احتجاجهما إلى جانب عدد من الناشطين الإيرانيين، بالإضراب عن الطعام أثناء انعقاد المحادثات النووية في فيينا.

وكان روزين، دبلوماسيا أمريكيا شابا عندما احتجز خلال أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران بين عامي 1979 و 1981 مع العشرات من أعضاء السفارة.

واعتقل زكا وهو مواطن أمريكي من أصل لبناني في إيران عام 2015 بتهمة التجسس، وتم اخلاء سبيله بعد قضاء أربعة أعوام في السجن.

وقال خطيب زاده إنه "يمكن تسوية موضوع إطلاق سراح السجناء في أمريكا وإيران بشكل سريع نسبيا بموجب برنامج لتبادل السجناء".

يشار إلى أن العديد من الإيرانيين الذين يحملون الجنسيات الغربية يقبعون في السجون الإيرانية منذ سنوات بزعم اتهامهم بارتكاب جرائم سياسية أو بدعوى قيامهم بالتجسس.