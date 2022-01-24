 رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير طريق الزناقطة - بوابة الشروق
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رئيس مدينة الأقصر يتفقد تطوير طريق الزناقطة

محمد راشد
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 5:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 5:07 ص

قام العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية بمنطقة الزناقطة بحي المطار، برفقته شعبان طايع رئيس الحي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق، حيث شملت الأعمال رفع وإزالة البلدورات المتهالكة واستبدالها ببلدورات جديدة، وصيانة الطريق متضمنة أعمال الترميم.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه يجر استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الزناقطة بعد الانتهاء تمامًا من تركيب الغاز بالمنطقة، حيث تشمل الأعمال صيانة طبقة الأسفلت القديم، تمهيدًا للبدء في أعمال تنفيذ طبقة أسفلت حديثة لتحسين جودة الطريق وتحقيق السيولة المرورية دون أي عقبات.

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