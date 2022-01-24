الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس القادمين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن يومي الأربع والخميس سيشهدان انخفاض كبير في درجات الحرارة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة في ساعات النهار يوم الأربعاء المقبل 13 درجة مئوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة في ساعات الليل ستصل لـ 5 درجات مئوية.



واستكمل، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق الصعيد انخفاض في درجات الحرارة خلا الأيام المقبلة وقد تصل لـ 11 درجة في الظهيرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.



وأضاف، أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصاحبة برياح، متابعًا أن سانت كاترين تسجل من درجتين إلى ثلاثة مئوية تحت الصفر.



وأوضح، أن هناك لجنة قائمة تعمل على دراسة التغيرات الطارئة على مناخ ممصر، لافتًا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن توصيف مناخ مصر الجديد.