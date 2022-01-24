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قرر بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي دمج أغلب وحدات خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي في كيان واحد بمدينة فرانكفورت الألمانية بهدف تبسيط الهيكل القانوني وتوحيد إمكانيته في مكان واحد داخل الاتحاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطة الدمج التي تشمل وحدات جيه.بي مورجان في لوكسمبورج وأيرلندا وألمانيا لن تؤدي إلى تغيير أماكن الموظفين ولن تشمل أنشطة البنك في بريطانيا.

وذكر البنك الأمريكي في بيان اليوم الاثنين أن الكيان الأوروبي الجديد واسمه جيه.بي مورجان إس.إي يعمل برأسمال إجمالي قدره 34 مليار يورو (39 مليار دولار) ويعد خامس أكبر كيان مصرفي في ألمانيا.

وأضاف البنك أن هذا الدمج "يمثل ختام مشروع على مستوى المجموعة يستهدف تطوير هيكل قابل للتطور برأسمال جيد وهيكل مبسط لخدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي".

يتولى رئاسة الكيان الجديد ستيفان بير وهو أيضا عضو اللجنة إدارة عمليات جيه.بي مورجان في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم شبكة فروع الكيان الجديد عمليات كبيرة في دبلن ولوكسمبورج وباريس.