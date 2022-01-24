رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني مع أمريكا

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية.

ودعا الكاظمي خلال استقباله اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.