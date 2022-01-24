عقبت الفنانة وفاء عامر، على الجدل الدائر بشأن فيلم «أصحاب ولا أعز» بقولها إن «ليس كل ما يرى حقيقة وليس كل ما يشاهد يقلد»، لافتة إلى أنها تؤمن بأهمية تقديم هدف إلى المجتمع عند المشاركة بفيلم وطرح موضوع ما.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن العمل الفني الذي يتناول مشكلة المخدرات قد يراه البعض بأنه يدق ناقوس الخطر بشأن المشكلة وآخرون قد يرون أنه يروج لكيفية تناولها.



وشددت على أن تقديم الفنان شخصية لا يعني أنها الشخصية الحقيقية له، قائلة إن الجدل المثار حول أحد الأعمال الفنية قد يرفع نسبة اشتراك المواطنين من 2 مليون إلى 20 مليون مشارك على القناة المنتجة.



وتابعت: «عاوزين نقول للناس التي تحكم أحكامًا غريبة وتسب الفنانين وأسرهم، مش معنى إن الفنان قدم فيلمًا ما أنه يقدم شخصيته الحقيقية، العمل الفني وجبة أقدمها، خذ الصالح منها وترجمه على الأسرة والمجتمع أو أكرهه وقل إنك ترفضه».



يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا بشأن الجدل الدائر حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، مؤكدة متابعتها بكل دقة كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها).



وأهابت النقابة بالجميع عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.

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