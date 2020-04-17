ألمانيا: عدد مرضى كورونا بأقسام الرعاية المركزة يرتفع لليوم الثاني على التوالي

ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في أقسام الرعاية المركزة في ألمانيا بشكل طفيف لليوم الثاني على التوالي.

وحسب التقرير اليومي لسجل الرعاية المركزة، فقد وصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين تم تسجيلهم في أقسام الرعاية حتى اليوم الاثنين إلى 2438 مريضا بزيادة بمقدار 12 مريضا مقارنة بأمس الأحد.

يشار إلى أن عدد هؤلاء المرضى وصل إلى ما يقرب من 5000 مريض في ذروة الموجة الرابعة لوباء كورونا في النصف الأول من ديسمبر الماضي، وفي أعقاب ذلك أخذ العدد في الانخفاض بشكل مطرد حتى أمس الأحد عندما سجل ارتفاعا بمقدار 28 مريضا.

من جانبه، قال رئيس سجل العناية المركزة بالجمعية الألمانية للعناية المركزة، كريستيان كاراجانيديس في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):" نشهد حاليا انعكاسا في الاتجاه في الأقسام العادية لكن ليس في أقسام الرعاية المركزة بعد".

وأوضح كاراجانيديس أنه جرت العادة أن يكون عدد المرضى الذين يغادرون أقسام الرعاية المركزة قليلا في أيام الأحد "وأنا لن أبالغ في تقدير هذا الأمر" مشيرا إلى أن الأسبوع سيظهر إلى أين سيسير الاتجاه.

كان خبراء يحذرون دائما من إمكانية عودة الارتفاع في أعداد مرضى كورونا داخل أقسام الرعاية المركزة مع الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بالعدوى حتى مع قلة تسبب أوميكرون في حدوث مسارات خطيرة للمرض مقارنة بمتحور دلتا الذي كان مهيمنا على وضع العدوى في الفترة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفيات للعلاج لكل مئة ألف نسمة في أسبوع عاود الارتفاع في الأيام الماضية حسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، حيث وصل اليوم إلى 87ر3 مريض مقارنة بـ 14ر3 يوم الاثنين الماضي، وهناك تفاوتات كبيرة في هذا المعدل على المستوى الإقليمي.