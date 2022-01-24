وزير الخارجية اللبناني: الرد على الاقتراحات الكويتية قبل السبت المقبل

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الإثنين، أن الرد على ورقة الاقتراحات والإجراءات التي حملها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانين سيكون جاهزاً قبل يوم السبت المقبل.

وقال الوزير بو حبيب، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، إن البحث في الورقة الكويتية سيبدأ اليوم، وإن الرد سيكون جاهزاً قبل يوم السبت المقبل".

وكان وزير الخارجية الكويتي قام أول أمس السبت، بزيارة رسمية للبنان استمرت يومين ، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل الوزير الصباح ثلاث رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وسمع الوزير الصباح من كل المسؤولين اللبنانيين حرص لبنان على أفضل العلاقات مع العالم العربي ودول الخليج.

وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون التزام لبنان بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الأفكار التي وردت في المذكرة التي تسلمها من الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.