بنك ناصر يكرم محافظ الأقصر بمناسبة افتتاح فرع طيبة

كرّم محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمناسبة افتتاح فرع طيبة الجديد.

وأفاد عشماوي، بأن الدولة اتجهت للتوسع فى تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، فى جميع القطاعات والمجالات، فضلا عن توسيع نطـاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعيــة والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، وتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، لذلك حرص البنك على افتتاح فرع له في مدينة طيبة الجديدة لخدمة أهالينا في الصعيد.

وتماشياً مع سياسة البنك في تحفيز كوادر الزملاء داخل البنك؛ تم توزيع شهادات التقدير للمكرمين من الزملاء لأدائهم المتميّز خلال الفترة الماضية، ومثابرتهم في إنجاز المهام التي يقومون بها بكفاءة وإخلاص، ومساهمتهم في تكامل فريق عمل إدارتهم بما يصب في تحقيق أهداف البنك.

وأكد عشماوي، اهتمام البنك بتكريم الزملاء المتميزين الذين يحرصون على أداء أعمالهم بجدية وإخلاص كما يحرصون على ارتفاع جودة الأداء الوظيفي وتطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم وانضباطهم في العمل.

وقال "إن موظفي البنك هم أهم دعائمه ويحرص على توفير البيئة المحفزة للتطور وتنمية مهاراتهم المهنية وتعزيز انتمائهم وتحفيزهم لمواصلة العمل باجتهاد وبذل وعطاء، ما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء للموظف والبنك بشكل عام".

وكرم البنك السيدات أصحاب مشروعات "مستورة" من أصحاب قصص النجاح في المحافظة، وأكد عشماوي حرص البنك على تقديم جميع أنواع الدعم للفتيات والسيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة سواء خدمات تمويلية أو تدريبية وتسويقية؛ بهدف تشجيعهم على الدخول في ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات خاصة بهم تساهم في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يعمل البنك على تشغيل القادرين على العمل ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج هذا بالإضافة إلى تكريم كبار عملاء فرع الأقصر ومنح مكافئة أداء لأفضل 5 عاملين بمستشفى شفا الأورمان تحفيزا لهم على ما بذلوه من العطاء للمرضى ليكونوا قدوة لزملائهم.