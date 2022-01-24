شرطة جنوب أفريقيا لم تنفق كل مخصصاتها رغم تفشي الجريمة

تكافح شرطة جنوب أفريقيا المستنزفة للسيطرة على أحد أشد آفات الجريمة في العالم وإنفاق الميزانية المخصصة لها بالكامل، حتى مع شكواها أن تمويلها غير كاف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيكي سيلي وزير الشرطة قوله إن لدى جنوب أفريقيا 182 ألف شرطي، أقل بـ18 ألف شرطي عن عام 2010، على الرغم من تزايد عدد السكان بمقدار الخمس إلى 60 مليون نسمة.

وقد توقفت خطط توظيف 14 ألف شرطى خلال عامي 2020 و2021، بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال سيلي في مقابلة "لم نقم بتدريب الأشخاص خلال العامين الماضيين بسبب كوفيد-19 ولكن أيضا لأننا ليس لدينا الميزانية للنمو.. العمل الشرطي نشاط يحتاج عمالة مكثفة. إنه يحتاج إلى المزيد من القوات".

يذكر أنه في المتوسط، يجري قتل أكثر من 60 شخصا في اليوم في جنوب أفريقيا، وأصبح الإجرام المستشري يعتبر عائقا كبيرا أمام الاستثمار. واتضحت بشدة أوجه قصور القوات الأمنية في تموز/يوليو الماضي عندما احتاجت إلى أسبوع لوضع حد لأعمال الشغب التي أودت بحياة 354 شخصا وأسفرت عن نهب آلاف المتاجر والشركات.