سالفيني: يجب أن يظل دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا

قال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الإيطالي إنه يجب أن يستمر ماريو دراجي في منصبه رئيسا للوزراء، حتى على الرغم من بدء النواب اختيار مرشح لمنصب الرئيس، وهو المنصب الأكثر شرفيا بالبلاد.

ويعد دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، في صدارة المتنافسين لرئاسة إيطاليا، وأشار إلى أنه سيكون منفتحا للقيام بالخطوة لدخول قصر الرئاسة "كويرينال".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تحاول الأحزاب في البرلمان التوصل لاتفاق بشأن مرشح بديل والإبقاء على دراجي رئيسا للحكومة، حيث سيتعين عليه تمرير الإصلاحات المطلوبة لاستمرار تدفق المساعدات الأوروبية لإيطاليا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت على الرئيس الجديد غدا الاثنين.

وقال سالفيني للصحفيين في روما مساء اليوم الأحد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الأمر "سيكون خطيرا حال إزاحة دراجي الآن.. سيكون خطيرا لإيطاليا في مثل هذه الفترة الصعبة".

وتبحث كتلة يمين الوسط لحزب الرابطة عن مرشح جديد من جانبها، بعد أن انسحب امبراطور الإعلام ورئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني من السباق.