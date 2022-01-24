إغلاق 1422 منشأة طبية خاصة لمخالفتهم اشتراطات مكافحة العدوى والعمل بدون ترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1422 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 9 إلى 20 يناير 2022، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و296 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية؛ للتأكد من استيفاء المنشآت الطبية للاشتراطات الصحية.

ومن جهته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأشار زكي، إلى تحرير 123 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة"، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

ولفت إلى نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كل المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.