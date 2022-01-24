الفلبين تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الاثنين، 24 ألفا و938 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و442 ألفا و56 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، وفقا لصحيفة فلبين ستار الفلبينية، أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 47 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 53 ألفا و519 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المتعافية بلغ 3 ملايين و125 ألفا و240 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 262 ألفا و997 حالة.