بريطاني غاضب يُطلق 20 صرصورا على مطبخ مطعم بسبب خلافات عمل

أطلق طاه غاضب 20 صرصورا في مطبخ المطعم الذي يعمل به في بريطانيا، بعد أن دخل في خلاف مع صاحب المطعم بسبب عدم دفع أجر إجازة له.

واستمعت المحكمة إلى توم ويليامز، البالغ من العمر 25 عاما بعدما هدد بإطلاق "قنبلة صراصير" في المطبخ، بعد أن رفض صاحب الحانة في مدينة "لينكولن" شرق إنجلترا دفع أجره، وفق "بي بي سي".

وقال المدعي العام ديفيد إيجر، إن ويلايمز نفذ تهديده بعد يومين في الحانة التاريخية التي يعود تاريخها لأكثر من 170 عاما.

وأضاف: "دخل ويليامز المكان وأطلق عددا من الصراصير.. إنها أنواع من الصراصير غير المتوطنة هنا وتستخدم لإطعام الثعابين".

وتوصلت المحكمة إلى أن الموظفين في الحانة اتصلوا على الفور بصحة البيئة ومكافحة الآفات وأغلقوا الحانة.

وذكر صاحب الحانة، في بيان قرأه إيجر: "تأثير ما قام به المتهم على الموظفين والعائلات كبير.. الأمر لا يتعلق فقط بالشؤون المالية للشركة، بل كان الأمر يتعلق بكيفية انزعاج بقية الموظفين، وخاصة فريق المطبخ، مما حدث".

وأضاف البيان أن الموظفين الذين لديهم أطفال تأثروا بشكل خاص، إذ اضطروا إلى التأخر في تنظيف المطبخ ولم يعد بإمكانهم وضع أطفالهم في الفراش في وقت مبكر من تلك الليلة.

وتم إبلاغ المحكمة بأن الحانة دفعت 22 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) لشركة التأمين الخاصة بها لتغطية الضرر الناجم عن ذلك.