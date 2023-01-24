زراعة المنوفية: تحرير 3929 محضر تبوير منذ فبراير 2022 وحتى الآن

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، الانتهاء من تطهير ما يزيد عن 5 كيلو مترات مسافة طولية بعدد من المساقي الخصوصية بنواحي (البتانون بمركز شبين الكوم، وطنبشا بمركز بركة السبع، وجزي بمركز منوف، وكفر صناديد بمركز تلا، والبرانية بمركز أشمون)؛ لتخدم مساحة زراعية تقدر بـ420 فدانا زراعيا وتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .



وأعلن وكيل وزارة الزراعة، الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 237 ألف كارت الفلاح بمختلف الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الجديدة وحتى الآن، واعتماد وتسجيل عدد 621 ألف استمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح .



وعلى صعيد آخر، زرع ما يزيد عن 93 ألف فدان قمح طبقا للسياسة الصنفية، ووزع 1241 طنا و950 كيلو من التقاوي، وما يزيد عن 24 ألف طن نترات ويوريا ائتمان فقط اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي وحتى 18 يناير 2023.



وأشار مدير مديرية الزراعة، إلى الإزالة الفورية لـ5 حالات بمساحة 458 مترا، واسترداد 870 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وأنقاض بإجمالي مساحة 87 فدانا و13 قيراطا و23 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وتحرر 3929 محضر تبوير تراكمي بمساحة 574 فدانا و22 قيراطا و18 سهما، اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه.



ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا في تقديم أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالمحافظة.



ووجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري بنطاق المحافظة؛ لاكتشاف أية حالات تعد في المهد لضمان التعامل الفوري معها وفرض سيادة القانون.