طاقم ضيافة تاب البرتغالية للطيران يلغي إضرابا لمدة سبعة أيام

ألغى طاقم الضيافة بشركة" تاب" البرتغالية للطيران إضرابا عن العمل لمدة سبعة أيام، كان من المقرر أن يبدأ بعد غد الأربعاء.

وتمت الموافقة على مقترح جديد من الإدارة لتحسين ظروف العمل بأغلبية كبيرة، خلال اجتماع عام لنقابة مضيقي الطيران " اس ان بي في ايه سي" في لشبونة اليوم الاثنين.

وقال رئيس النقابة ريكاردو بيناروياس للصحفيين إنه لن يتم تنظيم الإضراب الذي كان مقررا خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير.

ونقلت صحيفة "بوبليكو" عن بيناروياس قوله "لقد قدم الجانبان تنازلات".

كانت شركة "تاب" قد قالت قبل الاتفاق إن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء 1316 رحلة ويؤثر على نحو 156 ألف مسافر. وأضحت أن التكاليف الناجمة عن الإضراب ستبلغ 48 مليون يورو (52 مليون دولار) على الأقل. وكان إضراب استمر يومين في ديسمبر الماضي قد كلف بالفعل 8 ملايين يورو.