غادة والي: جائحة كورونا تغير طرق الاتجار بالبشر وتعيق تحديد الضحايا

كشف آخر تقرير عالمي صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تحديدهم قد انخفض لأول مرة منذ 20 عاماً، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن تكون جائحة كوفيد-19 قد دفعت هذا النوع من الإجرام نحو مزيد من السرية.

ففي حين أن الجائحة والأزمات الأخرى التي يشهدها العالم تزيد قابلية التعرض للاستغلال، كشف آخر تقرير عالمي عن الاتجار بالأشخاص أن عدد الضحايا الذين تم تحديدهم عالمياً انخفض بنسبة 11 في المائة عام 2020 عن العام الذي سبقه.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن التقرير يوضح الدور الذي لعبته الجائحة في تعرض عدد متزايد من الناس للاتجار، وكيف أنها زادت من تقويض القدرات على إنقاذ الضحايا وتقديم المجرمين إلى العدالة.

وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال، على الأمم المتحدة ومجتمع المانحين دعم السلطات الوطنية، وخاصة في البلدان النامية، للاستجابة لتهديدات الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم، خاصة في حالات الطوارئ".

ويغطي تقرير الأمم المتحدة 141 دولة ويقدم لمحة عامة عن أنماط ومعدلات الاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بناءً على حالات الاتجار التي تم اكتشافها بين عامي 2017 و2021، كما يقدم اقتراحات مفصلة لصانعي السياسات للمساعدة في صياغة استجابات فعالة.

على الصعيد الدولي، انخفض أيضاً عدد إدانات جرائم الاتجار بنسبة 27 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وأظهر تحليل قضايا المحاكم الوارد في التقرير كذلك أن المزيد من ضحايا الاتجار يتم إنقاذهم من خلال الهروب من خاطفيهم بمفردهم، بما يعرف بـ "الإنقاذ الذاتي"، أكثر من أي طريقة أخرى.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة عن انزعاجه خاصة وأن العديد من ضحايا الاتجار قد لا يعرّفون عن أنفسهم كضحايا أو قد لا يحاولون الهروب خوفا من مستغليهم.