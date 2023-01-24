أردوغان يعفي الأتراك من الديون في منحة ما قبل الانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له سيتقدم بمشروع قانون لتخفيف الديون عن كاهل ملايين المواطنين وذلك في خطوة من شأنها تعزيز قاعدة الناخبين قبل انتخابات العام الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أردوغان في خطاب متلفز بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين ،:" "سنعفي الديون المستحقة لمكاتب الضرائب ، التي لا تتجاوز 2000 ليرة (106 دولارات) ، قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 .

وأضاف أردوغان أن مشروع القانون سيمتد ليشمل بعض العقوبات المرورية والغرامات المستحقة للمؤسسات العامة.

ويمكن أن يكون اقتراح أردوغان المتعلق بتخفيف عبء الديون هو منحة الرئيس الأغلى تكلفة قبل الانتخابات حتى الآن ، حيث أنه يسعى للتأكد من استمرار دعم الحكومة للأتراك المتعثرين حتى يوم التصويت المقرر عقده في أيار/ مايو المقبل.

وتخوض البلاد معركة ضد واحدة من أكبر أزمات التضخم في العالم، مع ارتفاع الأسعار إلى ذروتها حيث بلغت أكثر من 85٪ ، قبل أن تنخفض إلى 64٪ في نهاية العام الماضي.