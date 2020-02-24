الفريق أول شنقريحة يُسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري إلى ماكرون

سلم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة خطية من الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، عبد المجيد تبون.

وبحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صحفي، اليوم/الاثنين/؛ فإن ذلك جاء خلال استقبال ماكرون لشنقريحة، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها شنقريحة إلى فرنسا، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تيري بورخارد.

وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء الذي حضره، إلى جانب الوفد الجزائري، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيه، كان فرصة للتطرق لعلاقات التعاون العسكري الجزائري- الفرنسي وسبل تعزيزها.

ووفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24 "الفضائية، فإن زيارة شنقريحة إلى فرنسا، تأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في شهر مايو المقبل.

وتحمل الزيارة دلالة رمزية إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالى 17 عاما، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في مايو 2006.

يذكر أن الجنرال تيري التقي نظيره الجزائري يومي 25 و26 أغسطس 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.

وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.