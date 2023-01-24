أم مسؤول ياباني تغضب من وضع يده في جيبه خلال قمة عالمية

شعرت أم يابانية بالعار من وضع نجلها مساعد رئيس الوزراء الياباني يده في جيبه، حين التقطته إحدى عدسات التصوير بغتة بأول قمة بين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورصدت صحيفة "شنبان أساكي" اليابانية بعض اللقطات لسيجي كيهارا مساعد رئيس الوزراء الياباني، حين انصاته باهتمام لحديث رئيس الوزراء، واضعًا يده داخل جيبه قبل أن ينتبه لظهوره بالكاميرات ليعدل من ملابسه ويخرج يده من جيبه.

وتلقى كيهارا، عقب المشهد الذي لاقي رواجا واسعا، عدة تعليقات ساخرة وكان منها من وصفوه بتصنع الأدب الزائد ومنها من قال إنه مهتم بكلام رئيس الوزراء أكثر من رئيس الوزراء نفسه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وصرح كيهارا، عقب الواقعة بـ٤ أيام وفقًا لـ"الجارديان"، بأن والدته أبلغته في مكالمة سريعة بأنه جلب لها العار، وأنه كان من الأفضل أن يخيط جيبه كي لا يدخل يده بجيبه مجددًا.

ونقلت "ديلي ميل"، عن كيهارا، قوله إن فعله ذلك محاولة منه لبلوغ أعلى درجات التركيز، موضحا أنه من الأشخاص الذين يضعون أيديهم في جيوبهم خلال التفكير.

وفي سياق متصل، كشفت "الجارديان"، أنها لم تكن أول واقعة من نوعها باليابان، إذ تلقت محافظة توكيو السيدة يوريكو كوييكاي نقضًا لاذعًا حين ظهرت واضعة يدها بجيبها مارس ٢٠١٩ في أثناء تكريم بطل سباق ماراثون؛ ليعلق أحد المحللين حينها بأنه على المسؤولة لبس قفازات لتدفئة يديها بدلا من وضعها بجيب سترتها.

وأشارت "ديلي ميل" البريطانية، إلى أنه في بريطانيا على سبيل المثال، أثار رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ضجة حين صورته عدسات الكاميرات واضعا يده بجيب سترته العام الماضي أثناء لقاء لقادة حلف الناتو.