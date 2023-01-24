إيران تدين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة، اليوم الثلاثاء، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على بعض الشخصيات والمنظمات في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الإسلامية "ارنا"، عن كنعاني قوله اليوم الثلاثاء، إن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تدل على عجزهما عن فهم حقائق الأمور في إيران، فضلا عن ارتباكهما في التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

كما اعتبر كنعاني العقوبات الأخيرة التي فرضتها أوروبا وبريطانيا ضد بعض أعضاء المجلس الشورى الإسلامي والمسؤولين في جهاز القضاء وعسكريين وشخصيات ثقافية إيرانية "تشير إلى اليأس والإحباط والغضب من فشل الفضيحة الأخيرة في زعزعة الاستقرار في الداخل الإيراني رغم الجهود والتكاليف الباهظة".

وقال: "إنهم يعرفون جيداً أن العقوبات لن تؤثر على قرار الشعب الإيراني لمواجهة التدخلات والمؤامرات الخارجية".

وخلص كنعاني، إلى أن إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد على مثل هذه "السياسات الفاشلة"، وأنها بصدد الإعلان عن قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض أمس الإثنين عقوبات جديدة على أكثر من 30 مسؤولا وكيانا في إيران بزعم وقوع انتهاكات حقوقية.

وأصدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات جديدة ضد طهران.