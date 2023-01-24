سفير سوريا لدى العراق: استئناف حركة دخول الشاحنات التجارية بين البلدين قريبا

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أعلن السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح أنه سيتم استئناف حركة دخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدندح - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - "إن دخول الشاحنات إلى كلا البلدين توقف منذ انتشار فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن العراق سمح بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية، وخاصة الحمضيات إلى محافظات العراق كافة.

وأوضح أن الشاحنات التجارية العراقية سيسمح بدخولها إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وكان السفير السوري لدى العراق قد التقى مؤخرا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد، وبحث معه تسهيل مهمة الشاحنات السورية في نقل البضائع إلى جميع المحافظات العراقية.