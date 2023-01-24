تركيا تؤجل اجتماعا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو

أفادت مصادر دبلوماسية تركية بتأجيل الاجتماع مع السويد وفنلندا بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لأجل غير مسمى، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون التركي، مساء الثلاثاء.

وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حرق زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، نسخة من القرآن الكريم، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، فعل قبيح.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الاثنين، أن «حرق القرآن في السويد، إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات الأساسية للناس، وعلى رأسهم المسلمين».

واستطرد: «نعلم أنه منذ الحملات الصليبية، تساوي أوروبا بين مفهومي الإسلام والأتراك، ونحن فخورون بهذه المساواة، والقرآن الكريم الذي يحفظه ربنا، لن يتضرر أبدا إذا أحرقت نسخة منه من قبل أحد بقايا الصليبيين».

وأكد أن السويد عليها ألا تنتظر دعما من تركيا فيما يتعلق بعضوية الناتو، معقبًا: «أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار أمام سفارتنا بستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة منا فيما يتعلق بطلبات العضوية في الناتو».

وخاطب السويد، قائلًا: «إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو».

واختتم: «إذا كانت (السويد) تحب كثيرا أعضاء التنظيم الإرهابي وأعداء الإسلام، فنوصيها بأن تلجأ إلى هؤلاء في الدفاع عنها، فلا يمتلك أي شخص حرية إهانة مقدسات المسلمين أو الأديان الأخرى».

وكان راسموس بالودان، زعيم حزب «الخط المتشدد» اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف، السبت، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.