فاجأ مشجع لريال مدريد، تابع من مدرجات الملعب مباراة فريقه المفضل وأتلتيك بلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني، مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، بطلب غريب.

وبين شوطي المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، وقبل جلوس أنشيلوتي في مكانه على مقاعد البدلاء، سأله المشجع الذي كان يجلس بالقرب من دكة بدلاء ريال مدريد إن كان بإمكانه أن يعطيه قطعة من علكته (اللبان).

ووثق مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي استجابة أنشيلوتي لطلب هذا المشجع، الذي تبين أنه من المغرب.

وحسب الفيديو، فإن أنشيلوتي لم يتردد لحظة واحدة في إخراج علبة العلكة من جيبه، والتقط واحدة منها وقدمها بكل سرور لهذا المشجع.

Carlo Ancelotti's reaction when a fan asked him for some chewing gum



Don Carlo