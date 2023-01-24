علقت السفيرة مايا تيسافي، مديرة قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية، على احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم الذي أقرته الأمم المتحدة في 24 يناير من كل عام.

واستشهدت السفيرة السويسرية، في منشور لها عبر تويتر، أعادت نشره السفارة السويسرية في القاهرة، بمقولة لعميد الأدب العربي طه حسين، قائلة: "التعليم كالماء والهواء."

وكتبت السفيرة في وزارة خارجية سويسرا في منشورها: "في اليوم العالمي للتعليم، نشارك في الاحتفالات باقتباس من الكاتب طه حسين، التعليم كالماء والهواء، والذي يرمز إلى التزام سويسرا بتعزيز الأساسيات الصحيحة للتعليم وإعطاء الفرص للشباب".

تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للتعليم في 24 يناير من كل عام للتأكيد على دور التعليم في تحقيق التنمية والسلام، وكونه حق أساسي من حقوق الإنسان.

ويركز اليوم العالمي هذا العام، على ضرورة الاستثمار في الناس وإعطاء الأولوية للتعليم.