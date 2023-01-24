سلطات الحدود الأمريكية تصادر طنا من الكوكايين قبالة سواحل بورتوريكو

أعلنت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم/ الإثنين/ مصادرة ما قيمته 24 مليون دولار من الكوكايين كان على متن زورق سريع يحاول الوصول إلى الساحل الجنوبي الشرقي لبورتوريكو.

وذكرت شبكة " أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن السلطات في بورتوريكو اعتقلت شخصين من جمهورية الدومينيكان وشخصاً من كولومبيا حيث صادرت أكثر من 1000 كيلوجرام من الكوكايين بالقرب من مدينة هوماكاو الساحلية.

ووصفت الشبكة الأمريكية العملية بأنها الثانية من نوعها التي يتم الإبلاغ عنها هذا الشهر في المياه قبالة بورتوريكو، حيث صادر عملاء فيدراليون في 15 يناير الجاري أكثر من 800 كيلوجرام من الكوكايين بقيمة 18.4 مليون دولار بعد مطاردة بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي قتل فيها اثنان من المشتبه بهم واعتقل أربعة آخرين.



