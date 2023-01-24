تايلاند توافق على إجراءات لدعم السياحة والانتخابات المقبلة بأكثر من 9 مليارات بات

وافق مجلس الوزراء التايلاندي، على إقرار حزمة إجراءات لدعم السياحة المحلية وإجراء الانتخابات العامة المقبلة بقيمة 9.85 مليار بات ( الدولار يساوي نحو 33 بات).



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثاباني كياتفايبول نائب رئيس هيئة السياحة في تايلاند القول، إنه تم الموافقة على ضخ 2.02 مليار بات من أجل المرحلة الجديدة للدعم الجزئي للسفر الداخلي، في حين سوف يتم تخصيص 1.93 مليار بات لتعزيز السياحة إجمالا بالإضافة إلى أنشطة التسويق للوصول لتحقيق هدف جذب 25 مليون سائح هذا العام.



كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص 5.9 مليار بات من أجل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل، وفقا لما قاله شاليرمبول بينسوت مدير مكتب الموازنة.