رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية: ما يتم من تطوير للقطاع بمصر يضاهي سكك حديد الدول المتقدمة

استقبل محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية فرانسوا دافين، اليوم الثلاثاء، والوفد المرافق له، والذي قام بجولة تفقدية شملت محطة مصر برمسيس.

وعقد الطرفان اجتماعا في مقر الهيئة، حيث تناولت أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وأبدى وفد الاتحاد الدولي إعجابهم الشديد بما تقوم به وزارة النقل وهيئة السكة الحديد من تطوير بكل القطاعات وبخاصة بقطاع نظم الإشارات والوحدات المتحركة منذ تولي كامل الوزير وزير النقل، الحقيبة الوزارية.

وأكد رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية له على هامش الزيارة، أن ما يتم من تطوير في قطاع السكك الحديدية في مصر يضاهي سكك حديد الدول المتقدمة.

كما تفقد الوفد ورش الفرز والتي تضم ورش الجرارات والعربات المكيفة وورشة التالجو، والذى يعد نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، وقد أبدوا إعجابهم بأنظمة السلامة والأمان المتبعة بالورش.

كذلك قاموا بزيارة متحف السكة الحديد، حيث أشادوا بمحتويات المتحف، والذي يوضح مراحل تطوير السكة الحديد بمصر، فضلا عن احتوائه على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منظمة دولية غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية في العديد من دول العالم، وهو المسئول عن وضع ونشر المعايير الخاصة بقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، والمعدات، والمحطات، ونظم الإشارات، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلي أجهزة السكك الحديدية التي تسمى "المواصفات الفنية".