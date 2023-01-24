دراسة: الكثير من الهولنديين يعتبرون الهولوكوست أسطورة

انتهت دراسة لمؤتمر المطالب اليهودية إلى أن الكثير من الهولنديين ولاسيما الشباب يعتبرون الهولوكوست أمرا مجهولا وذلك بعد مضي 78 عاما على تحرير معسكر اوشفيتس.

وأوضحت الدراسة التي نُشِرَتْ نتائجها قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لإحياء ذكرى النازية أن بعضهم يعتبر الهولوكوست أسطورة.

كان مؤتمر المطالب تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لإنفاذ مطالب الناجين اليهود من ألمانيا وهو يولي اهتماما اليوم بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.

شملت الدراسة استطلاع رأي 2000 هولندي تبدأ أعمارهم من 18 عاما.

وتم تسجيل نتائج استطلاع رأي مواليد الفترة بين 1980 و1994 تحت تصنيف جيل الألفية ومواليد عام 1995 وما بعدها تحت تصنيف "جيل زد" بشكل منفصل عن نتائج مجمل من شملتهم الدراسة.

ورغم أن هولندا يوجد بها العديد من معسكرات العبور التي كان يتم منها ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية مثل أوشفيتس، فإن 59% من كل من شملهتم الدراسة و71% من جيل الألفية وجيل "زد" لم يستطيعوا أن يذكروا اسم معسكر واحد من معسكرات العبور في بلادهم.

في المقابل، تمكن 22% من كل من شملتهم الدراسة و17% من جيل الألفية وجيل "زد" الذى يلى جيل الألفية ذكر اسم معسكر فيستربورك الهولندي الذي أودعت به آنه فرانك قبل ترحيلها إلى أوشفيتس.

ورغم أن الدراسة كشفت عن أن 89% ممن تم استطلاع آراؤهم يعرفون آنه فرانك التي اختبأت مع عائلتها في أمستردام خلال الاحتلال النازي لهولندا، فإن 32% من جيل الألفية و27% من كل من شملتهم الدراسة لا يعرفون أنها ماتت في معسكر اعتقال نازي.

وأظهرت النتائج أن 54% من كل المستطلع آراؤهم و59% من جيل الألفية وجيل "زد" قالوا إنهم لا يعرفون أن ستة ملايين يهودي قتلوا في معسكرات الهولوكوست.

وفي المقابل، قال 59% من كل من شملتهم الدراسة إنهم يعتقدون أن عدد اليهود الذين قتلوا في الهولوكوست يبلغ قرابة 2 مليون شخص أو أقل، ووصلت هذه النسبة إلى 37% بين جيل الألفية وجيل "زد".

وأعرب 23% من المنتمين إلى هذه الشريحة العمرية عن اعتقادهم بأن الهولوكوست أسطورة أو مبالغ فيه، وهي نسبة أعلى من أي نسبة تم تسجيلها في أي بلد آخر جرى فيها مثل هذا البحث.

وأوضحت النتائج أن 22% من جيل الألفية وجيل "زد" يرون أن من المقبول بالنسبة لهم أن يدعم شخص ما وجهات نظر النازيين الجدد، ووصلت هذه النسبة إلى 12% بين كل من شملتهم الدراسة.