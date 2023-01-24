الداخلية تطلق خدمة جديدة لإصدار تصريح العمل لأول مرة عبر بوابتها الإلكترونية

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل "أول مرة" إلكترونيًا عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

وتقتصر المرحلة الأولى لتلك الخدمة على دول الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وماليزيا وإندونيسيا والمالديف وبولندا واليونان والمجر وإسبانيا والسويد وسويسرا.

يأتي ذلك استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، التي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين؛ بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

كما يأتي ذلك استمرارًا لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة في مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيًا مع سياسة الحكومة للتحول الرقمي.