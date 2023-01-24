حملات صحية وبيطرية وإزالة تعديات بعدة محافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت القيادات التنفيذية في عدة محافظات حملات صحية وبيطرية بجانب إزالة تعديات وإشغالات لضبط الخارجين عن القانون.

ففي محافظة الشرقية قام هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مخازن الإمداد الطبي والدوائي بمدينة الزقازيق للتأكد من انتظام سير العمل بها، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ، ومدى الالتزام بخطة التطوير.

وفي محافظة الأقصر قال الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة إن أطباء التفتيش شنوا حملة بيطرية مكبرة على محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات وذلك بالاشتراك مع مجلس مدينة إسنا وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، والتي تمكنت من ضبط كميات لحوم فاسدة مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما شنت شرطة المرافق بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المحافظ، ومصطفى ألهم بتكثيف أعمال الحملات لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق والأرصفة والتي تتسبب في أزمات مرورية، والتي أسفرت عن تحرير ١٧ محضر إشغال، ٦ محاضر باعة جائلين ، ٨ محاضر نظافة عامة، ٢٣محضرا لمضبوطات متنوعة، ٣١ محضر إزالات إدارية، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه المخالفين.

وفي محافظة المنيا قامت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بمواصلة جهودها في تكثيف حملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورصد حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

فقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملات إزالة مكبرة بقريتي تلة وبنى محمد سلطان أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها 6 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بـقرية تلة وحالتين تعد بقرية بنى محمد سلطان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.