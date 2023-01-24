بايدن يرشح مبعوثة خاصة جديدة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح مسؤولة في وزارة الخارجية لتصبح مبعوثة خاصة جديدة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وأوضح البيت الأبيض أنه تم ترشيح جولي تيرنر، مديرة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، لتولي هذا الدور، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرالبيت الأبيض في بيان صحفي: "خدمت تيرنر أكثر من 16 عاما في مكتب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مناصب ذات مسؤولية متزايدة، تركز في المقام الأول على المبادرات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك جولة كمساعد خاص في مكتب المبعوث الخاص لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".

وأضاف البيت الأبيض أنه إذا تم تعيينها، فإن تيرنر ستعمل برتبة سفير.

وستكون أيضا أول من يشغل هذا المنصب منذ أوائل عام 2017 إذا تم تعيينها.

وحصلت تيرنر على درجة الماجستير من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك ، وتتحدث الفرنسية والكورية ، وفقا للبيت الأبيض.