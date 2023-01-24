وجَّه محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير وإجلال لـ«نسور الشرطة» البواسل؛ الذين يتفانون في أداء الواجب الوطني؛ بما يُسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار؛ والحفاظ على سلامة الوطن، والمواطنين، والإسهام الفعَّال في تحقيق الأمن الاقتصادي، من خلال مبادرات توفير السلع بأسعار مخفضة، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

ولفت الوزير، إلى أن الأمن والاستقرار يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة بتعدد روافدها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ولولا نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في هزيمة الإرهاب، وبسط الأمن والأمان في ربوع مصر المحروسة، ما استطعنا أن نتحرك خطوة واحدة في المسار التنموي غير المسبوق الذي يمهد الطريق للجمهورية الجديدة، وما انطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016؛ ليُصبح بما حققه من مكتسبات، ظهيرًا قويًا لاقتصاد أكثر مرونة، في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير، إن البطولات والتضحيات الخالدة لأبناء مصر الأوفياء، وشهدائها الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة، التي تزخر بها الذاكرة الوطنية، بما تعكسه من إرادة مصرية صلبة في إنفاذ القرار الوطني، تبعث فينا روح التحدي والمثابرة بالعمل الجاد والمتواصل، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تجاوز التحديات العالمية غير المسبوقة، والتعامل المرن مع تداعيات الأزمات المتشابكة والمتتالية بدءًا من جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا.

وفي رسالة تقدير للدور المتعاظم لرجال الأمن البواسل، واحتفاءً بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير كل عام، وتخليدًا لذكرى شهداء الوطن، طرحت مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» 3 ملايين جنيه من العملات المعدنية فئة الجنيه تحمل شعار عيد الشرطة؛ على نحو يُسهم في تنمية الوعي الوطني، بالتاريخ المجيد لأبطال الشرطة.