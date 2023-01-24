غادرت القاهرة منذ قليل الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك لنقل الجماهير إلى مدينة المحلة لمؤازرة الفريق في لقاء غزل المحلة المقرر له في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وفر عددا من الحافلات لنقل الجماهير التي ستحضر لقاء غزل المحلة، وتوافدت الجماهير على مقر النادي منذ صباح اليوم للسفر إلى المحلة لحضور اللقاء ومساندة الفريق.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه