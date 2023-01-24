الجزائر تشرع في بيع ممتلكات المدانين بقضايا الفساد

أعلنت السلطات الجزائرية الشروع في بيع ممتلكات المدانين في قضايا الفساد.

وقال المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الشروع في بيع ممتلكات الأشخاص المدانين في قضايا الفساد.

وكشف عن تأميم 15 شركة و8 وحدات و5 مشروعات للترقية العقارية تابعة للمدانين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات المحولة لملكية الدولة تنشط في مجال السيارات.

وأشار المسؤول الجزائري إلى "إنشاء مؤسسة عمومية لصناعة وتركيب السيارات تضم عشرات الشركات، كما تدعم القطاع العمومي التجاري بـ 33 مؤسسة مصادرة أعيد بعث بعضها".

وفي ديسمبر الماضي، كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.

وأوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة، والذي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.